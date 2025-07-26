Винищувач Су-27УБ російських військ знищено на аеродромі Армавір

В ГУР України заявили про зростання спротиву кремлівському режиму всередині росії.

В ніч проти 26 липня на аеродромі Армавір Краснодарського краю загорівся навчально-бойовий винищувач Су-27УБ Збройних Сил рф.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що за інформацією місцевих жителів, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній.

Аеродром Армавір та літаки на ньому переважно використовуються для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

"Спротив кремлівському режиму всередині росії ― зростає. ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", — йдеться в дописі.

24 липня в Амурській області на Далекому Сході росії розбився пасажирський літак Ан-24. На борту перебувало 48 осіб, усі загинули.

Пропагандистське інформагентство ТАСС писало, що однією з причин авіатрощі може бути помилка екіпажу при заході на посадку при поганій видимості. ТАСС також повідомило, що літак виготовили майже 50 років тому.