Винищувачі Данії і Швеції вперше разом супроводжували російський літак

Винищувачі Данії і Швеції виявили та супроводили російський військовий літак у повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомляється Міністерства оборони Данії на своєму сайті.

Винищувачі Данії та Швеції спільно простежили за курсом російського літака Кут-А, який летів з Калінінграда на захід в міжнародному повітряному просторі.

Пізніше винищувачі розділилися та повернулися до своїх баз.

Це перший випадок такої співпраці між двома скандинавськими країнами, заявило міністерство.

В Міноборони Данії сказали, що це була рутинна операція, адже російські літаки регулярно патрулюють простір над Балтійським морем, що спонукає Данію підіймати в небо винищувачі.

"Ми живемо у непевний час, на який фундаментально впливає агресивна поведінка росії. Ми маємо очікувати, що територія Балтійського моря буде характеризуватися вищим рівнем напруги, ніж ми звикли. У нас тісна та міцна співпраця зі Швецією, тому ми дуже позитивно дивимось на членство Швеції у НАТО, що зміцнить безпеку в скандинавському регіоні, в Європі та в усьому трансатлантичному регіоні", – написали в міністерстві оборони Данії.