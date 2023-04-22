Винищувачі Данії і Швеції вперше разом супроводжували російський літак
Про це повідомляється Міністерства оборони Данії на своєму сайті.
Винищувачі Данії та Швеції спільно простежили за курсом російського літака Кут-А, який летів з Калінінграда на захід в міжнародному повітряному просторі.
Пізніше винищувачі розділилися та повернулися до своїх баз.
Це перший випадок такої співпраці між двома скандинавськими країнами, заявило міністерство.
В Міноборони Данії сказали, що це була рутинна операція, адже російські літаки регулярно патрулюють простір над Балтійським морем, що спонукає Данію підіймати в небо винищувачі.
"Ми живемо у непевний час, на який фундаментально впливає агресивна поведінка росії. Ми маємо очікувати, що територія Балтійського моря буде характеризуватися вищим рівнем напруги, ніж ми звикли. У нас тісна та міцна співпраця зі Швецією, тому ми дуже позитивно дивимось на членство Швеції у НАТО, що зміцнить безпеку в скандинавському регіоні, в Європі та в усьому трансатлантичному регіоні", – написали в міністерстві оборони Данії.