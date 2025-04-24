Винищувачі НАТО перехопили біля Польщі російський Іл-20
24 квітня 2025, 17:57
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Авіація рф не вперше порушує повітряний простір НАТО
Шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Jas 39 Gripen перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.
Про це йдеться у заяві Збройних сил Швеції.
Два Jas 39 Gripen завершили першу бойову місію в рамках програми НАТО з посиленого реагування на інциденти. Винищувачі злетіли з бази в Польщі та візуально ідентифікували російський літак-розвідник.
Повітряне командування Північноатлантичного Альянсу повідомило, що місія проходила в рамках посиленої програми НАТО з патрулювання повітряного простору.
"Шведські літаки наразі розгорнуті в Мальборку разом з Повітряними силами Великої Британії, демонструючи бездоганну інтеграцію, захищаючи цілісність території Альянсу в режимі 24/7".