Винищувачі НАТО перехопили біля Польщі російський Іл-20

Авіація рф не вперше порушує повітряний простір НАТО

Шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Jas 39 Gripen перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.

Про це йдеться у заяві Збройних сил Швеції.

Два Jas 39 Gripen завершили першу бойову місію в рамках програми НАТО з посиленого реагування на інциденти. Винищувачі злетіли з бази в Польщі та візуально ідентифікували російський літак-розвідник.

Повітряне командування Північноатлантичного Альянсу повідомило, що місія проходила в рамках посиленої програми НАТО з патрулювання повітряного простору.

"Шведські літаки наразі розгорнуті в Мальборку разом з Повітряними силами Великої Британії, демонструючи бездоганну інтеграцію, захищаючи цілісність території Альянсу в режимі 24/7".