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Винищувачі НАТО перехопили біля Польщі російський Іл-20

24 квітня 2025, 17:57
Винищувачі НАТО перехопили біля Польщі російський Іл-20
Фото: english.yonhapnews.co.kr
Авіація рф не вперше порушує повітряний простір НАТО
Шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Jas 39 Gripen перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20.
 
Про це йдеться у заяві Збройних сил Швеції.
 
Два Jas 39 Gripen завершили першу бойову місію в рамках програми НАТО з посиленого реагування на інциденти. Винищувачі злетіли з бази в Польщі та візуально ідентифікували російський літак-розвідник.
 
Повітряне командування Північноатлантичного Альянсу повідомило, що місія проходила в рамках посиленої програми НАТО з патрулювання повітряного простору.
 
"Шведські літаки наразі розгорнуті в Мальборку разом з Повітряними силами Великої Британії, демонструючи бездоганну інтеграцію, захищаючи цілісність території Альянсу в режимі 24/7".
війна в Українівинищувачіросія окупанти

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