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Винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-розвідники над Балтикою

09 червня 2025, 21:44
Винищувачі НАТО перехопили два російські літаки-розвідники над Балтикою
Літаки рф злетіли з Калінінградської області.

Два розвідувальні літаки рф перехопили британськими винищувачами, які базуються в Польщі.

Про це повідомило командування Об'єднаних повітряних сил НАТО. 

Літаки вилетіли з бази в Мальборку, щоб перехопити і супроводити російські літаки, що злетіли з Калінінградської області.

"Два російські повітряні судна були перехоплені під час одного вильоту винищувачами Eurofighter Typhoon, що служать у британських Королівських повітряних силах і розгорнуті в рамках місії НАТО Air Policing в Польщі", – заявили в ПС Альянсу. 

Та зазначили, що місія Air Policing з нагляду за повітряним простором "є наріжним каменем залучення НАТО до підтримання безпеки і цілісності повітряного простору". 

Також командування також оприлюднило фотографії з операції.

Про перехоплення російських літаків повідомило і міністерство оборони Британії. 

Там заявили, що російські винищувачі вилетіли в четвер з бази в Мальборку, а їхньою метою було відстеження неідентифікованих об'єктів, що вилетіли з повітряного простору Калінінграда і не подавали жодних сигналів.

Спочатку перехопили літак Ан-30, позначений як "CLANK", або спроєктований радянськими інженерами картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням.

Пізніше ті самі два винищувачі перенаправили для перехоплення другого літака, яким був Іл-20М з кодовою назвою "COOT-A". Це літак спостереження та розвідки радянських часів, призначений для розвідки, зв'язку та радіоелектронної розвідки.

В останні роки дуже часто літаки НАТО перехоплюють російські літаки в різних місцях.

 
РосіяНАТО

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