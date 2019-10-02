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Винищувачі НАТО проведуть тренування в небі над Естонією

Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів
Наступного тижня винищувачі ВПС Німеччини Eurofighter будуть здійснювати тренувальні польоти на низькій висоті в повітряному просторі Естонії.
Винищувачі НАТО проведуть тренування в небі над Естонією Фото: airforcetimes

Польоти будуть проходити на висоті не менше 152 метрів і, як обіцяють військові, далеко від населених пунктів, повідомляє ERR.

З кінця серпня минулого року винищувачі ВПС Німеччини охороняють небо над країнами Балтії. Вони базуються на естонській авіабазі в Емарі.

Повітряні сили країн НАТО в порядку ротації охороняють повітряний простір Естонії, Латвії і Литви з 29 березня 2004 року, коли Балтійські країни вступили в НАТО.

Другий авіазагін, який бере участь у місії, дислокований на литовській авіабазі в Шяуляї.

Додамо, що Естонія повинна офіційно вимагати від Росії відшкодувати збитки за радянську окупацію, вважає міністр юстиції країни Урмас Рейнсалу.

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10 02 2019 21:29
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