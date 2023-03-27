Винищувачі НАТО в країнах Балтії за тиждень шість разів супроводжували літаки рф

російські літаки порушували правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

У країнах Балтії винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії лише за минулий тижденьь шість разів підіймалися для супроводу російських літаків.



Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

20 березня супроводжували російський літак Ту-134, що летів із калінінградської області до росії. Наступного дня літаки НАТО також ідентифікувати два російські борти, які летіли з калінінграда. Один із них виявився винищувачем Су-30СМ, який пізніше того ж дня знову порушував повітряний простір.

22 березня винищувачі НАТО супроводили два російські винищувачі Су-27. Вони летіли в міжнародному повітряному просторі з калінінградської області та назад. 25 березня у повітряному просторі зафіксували літак Іл-76, який летів із материкової частини росії в калінінград.

Також 26 березня винищувачі НАТО піднялися для ідентифікації та супроводу російського літака Іл-20, виявили два літаки СУ-27.