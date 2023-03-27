Матеріали:
Теми:

Винищувачі НАТО в країнах Балтії за тиждень шість разів супроводжували літаки рф

27 березня 2023, 17:36
Винищувачі НАТО в країнах Балтії за тиждень шість разів супроводжували літаки рф
Ту-95. Фото: Action press
російські літаки порушували правила польотів у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

У країнах Балтії винищувачі місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії лише за минулий тижденьь шість разів підіймалися для супроводу російських літаків.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

20 березня супроводжували російський літак Ту-134, що летів із калінінградської області до росії. Наступного дня літаки НАТО також ідентифікувати два російські борти, які летіли з калінінграда. Один із них виявився винищувачем Су-30СМ, який пізніше того ж дня знову порушував повітряний простір.

22 березня винищувачі НАТО супроводили два російські винищувачі Су-27. Вони летіли в міжнародному повітряному просторі з калінінградської області та назад. 25 березня у повітряному просторі зафіксували літак Іл-76, який летів із материкової частини росії в калінінград.

Також 26 березня винищувачі НАТО піднялися для ідентифікації та супроводу російського літака Іл-20, виявили два літаки СУ-27.

НАТОкордонросійські військовібалтійське моревійна в Українівинищувачі

Останні матеріали

6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється