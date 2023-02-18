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Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні після війни — Воллес

18 лютого 2023, 19:37
Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні після війни — Воллес
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україна може отримати сучасні винищувачі Typhoon лише після закінчення війни.

Швидких поставок винищувачів не буде, сказав Бен Воллес.

Про це пише видання Spiegel.

"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни" - заявив Воллес.

Такий консенсус серед західних партнерів, додав він і продовжив: "Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно".

Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу:

"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо" - зазначив Воллес.

Якщо в якийсь момент Британія вирішить дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення, підсумував міністр оборони. 

БританіявинищувачіTyphoon

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