Винищувачі Typhoon будуть поставлені Україні після війни — Воллес
Швидких поставок винищувачів не буде, сказав Бен Воллес.
Про це пише видання Spiegel.
"Принаймні, не на цьому етапі війни, і я впевнений, що не буде навіть через шість місяців. Пройде досить багато часу, перш ніж хтось поставить винищувачі в Україну, давайте будемо чесними щодо цього. Сучасні літаки, такі як Eurofighter, який ми у Великій Британії називаємо Typhoon, будуть поставлені в Україну лише після війни" - заявив Воллес.
Такий консенсус серед західних партнерів, додав він і продовжив: "Тим не менш, будучи в принципі готовими зробити цей крок у певний момент, ми сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно".
Міністр нагадав, що підготовка пілотів займає досить багато часу:
"Тому краще почати вже зараз. Ми всі не знаємо, як ця війна буде продовжуватися, чи триватиме вона ще рік або два. Починаючи підготовку винищувачів, ми готуємо себе до всього непередбачуваного, з іншого боку, ми нічого не втрачаємо" - зазначив Воллес.
Якщо в якийсь момент Британія вирішить дійсно відправити винищувачі, ми будемо готові. На відміну від бойових танків, з винищувачами не буде затримок після прийняття політичного рішення, підсумував міністр оборони.