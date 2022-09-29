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Випускники українських шкіл знову складатимуть ДПА
Фото: nus.org.ua
Українські школярі знову складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у 2022/2023 навчальному році.
Учні 4-х, 9-х і 11-х класів будуть писати ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання у навчальних закладах.
Відповідний наказ ухвалили у Міністерстві освіти і науки 12 вересня, повідомляє Нова українська школа.
У МОН також визначили перелік предметів, які складатимуть на ДПА випускники.
Випускники 4-х класів складатимуть такі предмети:
- українська мова;
- математика;
- мова національної меншини чи корінного народу (у класах із навчанням або вивченням відповідних мов; складання цього предмета можливе за заявою одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).
Водночас у НУШ нагадують, що ДПА в 4 класі проводиться виключно для моніторингу якості освіти школи.
Випускники 9-х класів складатимуть:
- українську мову;
- математику;
- один із таких предметів (за рішенням педради):
✅ для класів з українською мовою навчання, в яких не вивчається мова національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, зарубіжна література, іноземна мова, інформатика, історія України, основи правознавства, українська література, фізика, хімія;
✅ для класів з навчанням або вивченням мови національної меншини або корінного народу: біологія, всесвітня історія, географія, література, іноземна мова, інформатика, інтегрований курс "Література", історія України, мова національної меншини, мова корінного народу, основи правознавства, українська література, фізика, хімія.
Випускники 11-х класів складатимуть (у формі ЗНО):
- українську мову;
- математику;
- історію України або іноземну мову;
- один із предметів на вибір: історію України, іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію;
- мову національної меншини або корінного народу (на підставі заяви одного з батьків або опікунів і за рішенням педради).
Нагадаємо, раніше випускники 9-х та 4-х класів не складали ДПА у 2020-му та 2021 роках через карантин під час пандемії COVID-19. Учні 11 класів могли не складати ДПА, якщо не планували вступати до університетів.
У 2022 році ДПА, ЗНО та інші іспити скасували через війну - випускники складали національний мультипредметний тест (спрощений варіант ЗНО).
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