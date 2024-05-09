Вироблені в Україні супутникові системи можуть опинитися у армії рф – Слідство.Інфо

Обладнання виробляють на заводі американської компанії.

Системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge, які в Ужгороді для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє завод американської компанії Jabil Circuit, масово постачають в росію і можуть працювати на російську армію.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо".

Журналісти отримали митні звітності за 2023 рік, згідно з якими у росію було ввезено близько 22 тисяч зібраних в Україні систем на загальну суму близько $5 млн. Це у шість разів більше ніж у 2022 році, коли в росію поставили обладнання Gilat на $840 тис.

Так, передачу російським військовим обладнання Gilat зафіксували під час візиту депутат Госдуми рф Віктора Водолацького до окупованої Луганської області у липні 2023 року. Серед "подарунків", які російський депутат привіт "казачому полку", який воює на боці рф, був комплект супутникового звʼязку — "тарілка" і передавач системи SkyEdge. Таке обладнання ужебагато років постачає до росії ізраїльська корпорація Gilat Satellite Networks.

Журналісти зазначають, що системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій росії, але наголошують, що вони "підходить для потреб "СВО".

"Якщо у них є свої супутники, немає сенсу платити за використання чиїхось інших угруповань. Для росіян використання своїх систем банально безпечніше з точки зору неможливості відстеження, адже цей трафік іде через російські сервери", — пояснив експерт з питань військового звʼязку та консультант у галузі радіовійськових технологій і технічний блогер Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Бескрестнов зазначив, що останнім часом кількість супутникових "тарілок" у росіян уздовж лінії фронту тільки збільшується. Найбільше вони зосереджені на східній лінії фронту. При цьому мережі "Ямал" і "Експрес" забезпечують потреби військових.

Журналісти зазначають, що після початку повномасштабної війни компанія Gilat не закрила у рф свій бізнес і продовжує імпортувати обладнання через свою дочірню компанію ТОВ "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)". Саме вона ввезла в 2023 році близько 22 тисяч комплектів супутникового звʼязку SkyEdge II-C Gemini-I та Capricorn Pro на суму близько $5 млн.

"За даними митних декларацій, системи відправлялися з Ізраїлю і Туреччини. Проте у цих випадках країною походження товару вказана Україна. Також "Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія)" ввозила аналогічні супутникові роутери виробництва Філіппін (16 тисяч комплектів на $1,3 млн)", - йдеться у розслідуванні.

Згідно з митними даними, значну частину товарів дочірньої компанії Jabil експортують до Угорщини. На відміну від Gilat, Jabil вийшла з росії і закрила там виробництва. Утім, згідно з російськими митними даними, "українські" системи Gilat виготовлені саме Jabil.

Компанія заперечує постачання товарів у росію, однак за словами митних брокерів, інформація про походження в митні бази вноситься на підставі наданих продавцем або відправником документів. Тобто, це саме російський брокер, який розмитнював товар у росії, вказав країною походження товару Україну, бо цю інформацію документально підтвердив відправник.

Директор брокерської компанії "Клевер Брок" Олександр Назарескул, товар могли вивозити двома шляхами - фізично приїхати в Ізраїль і там розмитнитись або лягти на митний склад в режимі транзиту і потім продатись з Ізраїлю в росію.

Інший варіант — вантаж міг виїхати в Європу, також зберігатись на митному складі в режимі транзиту. І потім з цього митного складу відправитись вже в росію. При цьому ізраїльська компанія могла купити цей товар в Україні і вказати отримувачем компанію в ЄС.

Розслідувачі зазначають, що хоча системи супутникового звʼязку можуть використовуватися як у мирних, так і у військових цілях, фіксовані та мобільні супутникові системи не входять до переліку товарів подвійного призначення, а в списках санкцій щодо росії немає заборони на ввезення таких систем до цієї країни. Попри продовження роботи в рф, Gilat Satellite Networks не внесено до переліку спонсорів війни. Тому продовжуючи поставки продукції росіянам компанія не тільки продовжує нормально працювати, а навіть отримує контракти від Пентагону.