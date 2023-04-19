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Виробник HIMARS не може збільшити постачання ракет Україні через дефіцит двигунів – WSJ

19 квітня 2023, 14:00
Виробник HIMARS не може збільшити постачання ракет Україні через дефіцит двигунів – WSJ
Корпорація Lockheed Martin очікує очікує, що продажі не перевищать показники 2022 року.

Темпи постачання американської зброї, яка необхідна, зокрема, для успішного весняного наступу ЗСУ, не зростають через дефіцит ракетних двигунів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Корпорація Lockheed Martin, яка є виробником систем HIMARS та ракет до них, повідомила, що продажі її ракет великої дальності GMLRS, впали в останньому кварталі, порівняно з минулим роком. У компанії очікують скорочення доходів у 2023 році через дефіцит ключових компонентів (ракетних двигунів для GMLRS та інших ракет), що перешкоджає збільшенню обсягів виробництва.

WSJ зазначає, що після вторгнення росії в Україну у 2022 році інвестори почали активно вкладати гроші в акції американських оборонних компаній. Зараз цей інтерес охолонув – після того, як проблема із ланцюгом постачання комплектуючих наклалася на відсутність очікуваного фінансуванням (укладання багаторічних контрактів Пентагон відклав на кінець 2023 року).

Головний фінансовий директор Lockheed Martin Джей Малаве заявив, що компанія очікує у 2023 році отримати 1,5 млрд доларів від продажів, пов’язаних з Україною, що відповідає рівню минулого року, а до 2027 року - 6 млрд доларів. 

 

виробництворакетиHIMARSвійна в Україніросія окупанти

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