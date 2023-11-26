Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Виробник мережевого обладнання Cisco передав Україні захист від кібератак рф

26 листопада 2023, 10:03
Виробник мережевого обладнання Cisco передав Україні захист від кібератак рф
Фото: bizann.com
Cisco відправила "Укренерго" велике замовлення модифікованого обладнання, призначеного для забезпечення точного часу, навіть коли росія використовує свої радіоглушники.

Американський виробник мережевого обладнання Cisco передав Україні модифіковані комутатори, щоб ефективніше протистояти російським кібератакам.

Про це заявив представник компанії Cisco, повідомляє The Register.

Було помічено, що росія використовує тактику глушіння GPS для втручання у високовольтні енергетичні підсистеми України, багато з яких були знищені дронами і ракетами під час війни. Коли ці радіостанції заглушені, оператори мереж стикаються з труднощами під час оцінки збитків і балансування потужності.

Компанія заявила, що підстанції України використовують GPS для синхронізації часу, і ця технологія часто використовується в системах промислового управління через її точність і доступність.

Коли сигнали GPS глушаться, підсистеми електропостачання не можуть синхронізувати час і, отже, не можуть точно повідомляти диспетчерам про стан мережі. Це може призвести до неможливості відстежити точне місце розташування проблеми, як-от обрив лінії, уповільнення ремонтних робіт і балансування подачі електроенергії в мережі під час атаки на підстанцію.

Проблеми синхронізації часу можна розв'язати за допомогою атомного годинника, який контролює високонадійну резонансну частоту атомів, але це дорожче рішення, особливо для країни, яка майже два роки перебуває в стані війни.

У відповідь Cisco відправила "Укренерго" велике замовлення модифікованого обладнання, призначеного для забезпечення точного часу, навіть коли росія використовує свої радіоглушники.

"Наша команда мала намір розробити рішення з використанням нашої власної технології. Використовуючи комутатор Cisco Industrial Ethernet з його внутрішнім кварцовим генератором, ми змогли створити нові, поліпшені алгоритми відновлення тактової частоти і модифікували код комутатора, щоб забезпечити точну затримку часу, коли GPS був недоступний", - сказав представник Cisco.

Cisco відправила "Укренерго" модифіковані версії мережевих комутаторів серії Industrial Ethernet 5000 після стрес-тестування обладнання у своїй лабораторії в Техасі.

За даними ЗМІ, вартість створення та імпорту обладнання становила близько 1 мільйона доларів, але Cisco доставила його безкоштовно.

Пентагон організував польоти для доставки посилки в Україну через ВПС США, Міністерство енергетики займалося логістикою доставки, а Міністерство торгівлі організувало зустрічі між американськими технічними експертами та "Укренерго".

Енергетики, військові та влада попереджають, що росіяни можуть готувати масовані атаки. Деякі об'єкти вже зазнали ударів.

війнаенергетикадопомогакібератакаобладнанняCisco

Останні матеріали

Чому
Політика
Чому "не програти" не означає перемогти. путін вичікує, поки Захід відмовиться від України, чи готується до прориву? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 15:57
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Політика
Нідерландський Трамп. Хто такий Герт Вілдерс і що він хоче? – Politico
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 11:49
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Технології
Чим загрожують світу Маск та Альтман. OpenAI та X – керовані одноосібно масові технології у популістській оболонці – Washington Post
Переклад iPress – 24 листопада 2023, 09:34
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з
Політика
Ви прислухалися останнім часом до того, що говорить Трамп? Його слова перегукуються з "Mein Kampf" – провідні американські медіа
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 16:54
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Технології
Контрнаступ України зупинився. Але тільки на суші – слід вдивлятися в море – WSJ
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 12:45
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Політика
Здобутки росії мізерні, а втрати величезні. Успіх України на східному березі Дніпра важливіший – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 23 листопада 2023, 09:14
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Політика
У російській армії кадрова проблема. Лише політична проблема, але не загроза для кремля – RFE/RL
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 16:37
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Політика
Федералізована Європа не в інтересах Америки. США не мають бути простим спостерігачем планів ЄС – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 22 листопада 2023, 12:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється