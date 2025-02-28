Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні – Euractiv

28 лютого 2025, 11:11
Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні – Euractiv
Фото: РБК-Україна
Йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні".
Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ППО NASAMS.
 
Про це президент компанії Ейрік Лі розповів Euractiv.
 
"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій", - розповів він.
 
Як зазначив Лі, йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні". За його словами, компанія розглядає можливість створення спільних підприємств "протягом кількох місяців".
 
Він також додав, що в довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.
 
"Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", - наголосив він.

 

війна в УкраїніППО NASAMSросія окупанти

Останні матеріали

Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Політика
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 12:40
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється