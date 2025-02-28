Виробник ракет ППО NASAMS створює компанію в Україні – Euractiv
28 лютого 2025, 11:11
Фото: РБК-Україна
Йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні".
Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем ППО NASAMS.
Про це президент компанії Ейрік Лі розповів Euractiv.
"Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловцями України про створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні на основі українських технологій", - розповів він.
Як зазначив Лі, йдеться про "масове виробництво ракет, тобто про сотні". За його словами, компанія розглядає можливість створення спільних підприємств "протягом кількох місяців".
Він також додав, що в довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони.
"Ми в Kongsberg хочемо використовувати сильні сторони української промисловості. Зараз в Україні відбувається багато інновацій, і ми будемо частиною цього процесу. Для нас важливо бути там", - наголосив він.