Виробник Taurus готовий швидко поповнити запаси Німеччини у разі поставок ракет Україні

Про це повідомляє глава Taurus Systems Йоахіма Кнопфа у Х(twitter).

Кнопф зауважив, що швидке поповнення німецьких запасів ракет Taurus не є проблемою.

"Ми можемо в найкоротші терміни розпочати нове виробництво Taurus, інтеграцію платформи та доопрацювання наявних ракет. Передумовою для цього є замовлення від клієнта", - зазначив він.

Таким чином Кнопф відповів на заяву депутата Бундестагу від урядової Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнеса Арльта, який сказав, що наразі Німеччина не має можливості наростити виробництво Taurus для поповнення запасів своєї армії. Тому, як він вважає, поставка Taurus Україні є ризикованою.

Нагадаємо, що Україна ще з минулого року просить Німеччину передати ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Це необхідно для атак по об'єктах у тилу російських окупантів.

При цьому Німеччина відмовляється від такої передачі. Постачання не підтримує канцлер Олаф Шольц, оскільки боїться "можливих ударів по території рф".