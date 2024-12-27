Виробники "Орєшніка" використовують західне обладнання – FT

За даними FT, з початку 2024 року в рф надійшло поставок на суму не менше $3 млн, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам

Нову балістичну ракету "Орєшнік", яку росія вперше запустила по Україні в листопаді, виготовили російські компанії, але з використанням західного обладнання.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Два провідні російські інститути оборонної інженерії, які українська розвідка називає розробниками ракети "Орєшнік" – Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн "Сузір'я" – оголосили про набір робітників, знайомих з металообробними системами, що виробляються німецькими та японськими компаніями.

У вакансіях МІТ у 2024 році, які вивчило видання, зазначається, що компанія використовує системи японської Fanuc та німецьких Siemens та Heidenhain. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ).