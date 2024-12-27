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Виробники "Орєшніка" використовують західне обладнання – FT

27 грудня 2024, 12:53
Виробники
Фото: з вільного доступу
За даними FT, з початку 2024 року в рф надійшло поставок на суму не менше $3 млн, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам

Нову балістичну ракету "Орєшнік", яку росія вперше запустила по Україні в листопаді, виготовили російські компанії, але з використанням західного обладнання.

Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.

Два провідні російські інститути оборонної інженерії, які українська розвідка називає розробниками ракети "Орєшнік" – Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн "Сузір'я" – оголосили про набір робітників, знайомих з металообробними системами, що виробляються німецькими та японськими компаніями.
 
У вакансіях МІТ у 2024 році, які вивчило видання, зазначається, що компанія використовує системи японської Fanuc та німецьких Siemens та Heidenhain. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ).
 
Аналогічне обладнання використовує і "Сузір'я": в оголошенні з вакансіями компанія вимагала від потенційних співробітників знати системи ЧПУ цих компаній.
 
Ще одна компанія, що бере участь у виробництві "Орєшніка" – "Титан-Барікади" – публікувала фотографію, на якій видно робітника, що стоїть перед пристроєм з логотипом Fanuc. Наголошується, що навіть компанія "Стан", яка намагається розвивати російське виробництво верстатів із ЧПУ, в оголошеннях вказує, що використовує обладнання Heidenhain.
 
росія тривалий час покладалася на іноземні верстати, незважаючи на спроби створити вітчизняні альтернативи. У той час, як кремль купував великі обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, засоби управління для його роботи, як і раніше, закуповуються на Заході.
 
Хоча експортний контроль уповільнив потік цих товарів у росію, за даними FT, з початку 2024 року в країну надійшло поставок на суму не менше $3 млн, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам.

 

ракетивійна в Україніросія окупанти

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