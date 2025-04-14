Виробники ракет Storm Shadow затримують виконання замовлень – FT

Для виконання всіх замовлень за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.

Європейський концерн MBDA, виробник крилатих ракет Storm Shadow/Scalp і Aster, за останні три роки вклав значні кошти в нове обладнання та додав сотні робітників, однак, не здатний швидко розширити виробництво через неефективність виробничих процесів і складнощі з ланцюжками поставок.

Про це пише Financial Times.

Як наголошується в статті, портфель замовлень MBDA роздувся до 37 млрд євро, і для його виконання за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.

Генеральний директор Ерік Беранже сказав, що групі потрібно більше зробити, щоб адаптуватися до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги тепер мають вирішальне значення.