Виробники ракет Storm Shadow затримують виконання замовлень – FT
14 квітня 2025, 10:05
Для виконання всіх замовлень за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.
Європейський концерн MBDA, виробник крилатих ракет Storm Shadow/Scalp і Aster, за останні три роки вклав значні кошти в нове обладнання та додав сотні робітників, однак, не здатний швидко розширити виробництво через неефективність виробничих процесів і складнощі з ланцюжками поставок.
Про це пише Financial Times.
Як наголошується в статті, портфель замовлень MBDA роздувся до 37 млрд євро, і для його виконання за нинішніх темпів знадобиться близько семи років.
Генеральний директор Ерік Беранже сказав, що групі потрібно більше зробити, щоб адаптуватися до економіки воєнного часу, в якій швидкість і обсяги тепер мають вирішальне значення.
Показовим прикладом є складний процес виробництва ракети Aster від MBDA. Незакінчену зброю перевозять через Альпи між Францією та Італією кілька разів для різних етапів виробництва, що займає місяці, а дає лише незначну промислову вигоду, зазначає FT.
Такі проблеми було б "досить легко вирішити", якби MBDA була звичайною компанією, сказав Беранже. Але вони набагато складніші для транскордонної оборонної групи, якій потрібно було збалансувати інтереси своїх акціонерів - Airbus і британська BAE Systems володіють по 37,5 відсотка, а італійська Leonardo - 25 відсотків - а також тих військових, яким вона служить.
При цьому пропозицію, висунуту торік Беранже про спрощення виробничого процесу, відхилила Франція, яка побачила в реорганізації загрозу своєму лідерству в групі та підривну діяльність зі збільшення виробництва, повідомили два обізнаних джерела. Велика Британія також не особливо підтримала цю пропозицію, сказав один з них, і обидва розглядали її як сприятливу для Італії.