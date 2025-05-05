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ПОЛІТИКА

Виробництво іспанських озброєнь планують перенести в Україну

05 травня 2025, 13:25
Виробництво іспанських озброєнь планують перенести в Україну
Фото: з вільного доступу
Під час зустрічі сторони обговорили можливості та умови локалізації обслуговування й виробництва ДКБМ на українських підприємствах.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та представники іспанської компанії Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обговорили локалізацію виробництва техніки в Україні.

Про це повідомляє Мінстратегпром.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, ця кооперація значно вдосконалить зразки української військової техніки, що стане значним підсиленням для українських бойових підрозділів.

"Радий був почути про зацікавленість представників EM&M вести бізнес в Україні та розуміння перспектив співпраці з українським оборонним підприємством... Дякую за предметну роботу й реальні кроки в напрямку кооперації. Переконаний, обидві сторони матимуть велику користь від спільної роботи", - повдіомив Сметанін.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості та умови локалізації обслуговування й виробництва ДКБМ на українських підприємствах.

Дистанційно керовані баштові модулі (ДКБМ) Guardian 30 - це сучасна система озброєння, призначена для забезпечення безпеки на полі бою та виконання різних завдань. Ці модулі обладнані автоматичними гарматами, кулеметами та іншими засобами, що дозволяє їм виконувати функції вогневого прикриття, розвідки та спостереження.

Завдяки дистанційному керуванню оператор може безпечно контролювати модуль з відстані, що знижує ризик для особового складу.

Guardian 30 відрізняється високою маневреністю та адаптивністю, що дозволяє використовувати його в різних умовах і для різних місій. Модулі можуть бути встановлені на бронетехніці, кораблях або використовуватися у стаціонарних позиціях. Інтеграція сучасних технологій, таких як системи візуалізації та управління, робить ці модулі ефективними у боротьбі з сучасними загрозами на полі бою.

Іспаніяозброєннявійна в Україні

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