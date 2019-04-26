Виселення ромів з Лощинівки: суд визнав незаконною бездіяльність поліції
Суд також визнав незаконними дії сільського голови Лощинівки Віктора Паскалова, який виготовив рішення про виселення з села ромських родин, інформує "Громадське
На засіданні в апеляційному суді представники поліції, за словами Лісової, продовжували стверджувати, що направили на місце події 11 поліцейських.
А сільголова заявляв, що позивачі (ромські родини) у Лощинівці не жили, і водночас стверджував, що вони "порушували традиції села Лощинівка і тому були справедливо виселені".
Раніше цей позов розглядав Одеський окружний адмінсуд і визнав лише дії Паскалова протиправними, утім визнавати дії поліції такими відмовився.
Нагадаємо, суд скасував повідомлення про підозру в погромі табору ромів на Лисій горі в Києві координатору організації С14 Сергію Мазуру.
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