Вишеградська група просить Україну відкликати позов до СОТ

Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи: Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина, заявили, що відкликання Україною скарги до Світової організації торгівлі щодо зернового ембарго покращить атмосферу у взаємних відносинах.

Про це повідомляє RMF FM.

"З великим здивуванням і занепокоєнням ми сприйняли рішення про подання скарги України до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе це рішення", - заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Ришард Бартосік.

Він додав, що це сприятиме подальшим переговорам, і що Польща віддана діалогу з Україною.

Решта партнерів Вишеградської групи також виступили із закликами відкликати скаргу, які через онлайн-зв'язок міг почути міністр сільського господарства України Микола Сольський.

"На моє запитання, чи буде Україна відкликати скаргу, відповіді не було. Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це створило б хороший клімат, і ми б уникнули багато місячних розглядів", - сказав польский міністр.

Бартосік зазначив, що на користь ембарго говорить той факт, що обсяги транзиту збільшуються з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Тому незрозуміло, чому Європейський Союз не продовжив своє обмеження.

"Найважливіший висновок зустрічі полягає в тому, що зерно з України має йти туди, де воно потрібне, і не повинно створювати труднощів на ринках сусідніх країн і негативно впливати на сільське господарство в цих країнах", - додав Бартосік.

Міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний, підсумовуючи переговори, повідомив, що країни Вишеградської групи закликали Єврокомісію контролювати коридори солідарності, якими українське зерно має йти до третіх країн.