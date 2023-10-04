Матеріали:
Теми:

Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ – Міноборони Великої Британії

04 жовтня 2023, 10:55
Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ – Міноборони Великої Британії
Фото: ukrep.be
путін не зупиниться й не відмовиться від своїх планів.

Виснаження запасів союзників не повинно заважати допомозі Україні, адже путін не зупиниться й не відмовиться від своїх планів.

Про це заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє CNN.

Він зазначив, що модель "точно в термін безперечно не працює, коли вам необхідно бути готовими до завтрашнього бою", а допомога Україні має тривати.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси здаються виснаженими. Ми повинні підтримувати Україну у боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра та післязавтра", - сказав Гіппі. 

Він зазначив, що якщо союзники зупиняться, це не означає, що диктатор владімір путін автоматично припинить війну.

"Продовжувати віддавати день у день і відновлювати наші власні запаси", - підсумував міністр. 

допомога арміїбезпекаБританіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється