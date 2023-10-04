Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ – Міноборони Великої Британії

путін не зупиниться й не відмовиться від своїх планів.

Виснаження запасів союзників не повинно заважати допомозі Україні, адже путін не зупиниться й не відмовиться від своїх планів.

Про це заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Гіппі заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, повідомляє CNN.

Він зазначив, що модель "точно в термін безперечно не працює, коли вам необхідно бути готовими до завтрашнього бою", а допомога Україні має тривати.

"Ми не можемо зупинитися тільки тому, що наші запаси здаються виснаженими. Ми повинні підтримувати Україну у боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра та післязавтра", - сказав Гіппі.

Він зазначив, що якщо союзники зупиняться, це не означає, що диктатор владімір путін автоматично припинить війну.

"Продовжувати віддавати день у день і відновлювати наші власні запаси", - підсумував міністр.