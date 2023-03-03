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Виставка вбитого росіянами фотографа Макса Левіна відкрилась в Лісабоні

03 березня 2023, 15:00
Виставка вбитого росіянами фотографа Макса Левіна відкрилась в Лісабоні
В столиці Португалії відкрили фотовиставку українського фотожурналіста Макса Левіна, якого російські агресори вбили у березні минулого року.

На церемонії відкриття виступили Голова Асамблеї Республіки Аугушту Сантуш Сілва та Тимчасовий повірений у справах України в Португалії Володимир Козлов, а також депутати португальського парламенту, представники дипломатичного корпусу та Спілка українців у Португалії.

Йдеться на Facebook-сторінці Посольства України в Португалії.

На фотографіях відображено перший найтяжчий місяць російського збройного вторгнення в Україну, злочини російських військових та героїзм Збройних сил України та цивільного населення. Виставка діятиме у парламенті місяць”, – йдеться в дописі.

Фотограф та журналіст Макс Левін висвітлював російсько-українську війну з 2014 року. Протягом перших п'яти днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну він оприлюднив фоторепортажі щонайменше із семи гарячих точок у різних куточках країни: від Харкова до Василькова та кількох населених пунктів в Ірпінському й Житомирському напрямках.

Зв'язок із Левіним був втрачений 13 березня, коли він поїхав у село Гута-Межигірська Вишгородського району Київської області документувати наслідки російської агресії. 1 квітня після пошуків поліція виявила тіло Левіна з вогнепальними пораненнями. За даними прокуратури, Левіна вбили військовослужбовці збройних сил рф двома пострілами зі стрілецької зброї.

На початку квітня Левіна посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

ПортугаліявиставкаЛісабонЛевін

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