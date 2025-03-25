Витік даних: Адміністрація Трампа планувала виставити Європі рахунок за удари по хуситах

Витік стався на тлі активності хуситів у Червоному морі, які з кінця 2023 року атакують цивільні судна, заявляючи про підтримку Палестини після початку війни в Газі.

Адміністрація Трампа розглядала можливість виставити рахунок європейським союзникам за удари по єменських хуситах у Червоному морі.

Про це йдеться у витоку листування, яке потрапило до журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга, пише Bloomberg.

Майк Волтц, радник президента з нацбезпеки, написав у чаті, що США "порахує витрати на удари і виставить їх європейцям" – за дорученням президента Трампа.

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив у чаті: "Ненавиджу знову витягувати Європу", сумніваючись у доцільності операції, а міністр оборони Піт Гегсет відповів: "Поділяю твою відразу до європейського дармоїдства. Це жалюгідно".

"Віцепрезидент Венс знову демонструє глибоку антиєвропейську ворожість", – прокоментував витік інформації колишній прем’єр Швеції Карл Більдт у соцмережі X.

Конгресмен Сет Моултон назвав Гегсета "загрозою для країни та армії", а сенатор-демократ Марк Ворнер попередив, що "така недбалість змусить союзників двічі подумати перед тим, як ділитися чутливою інформацією зі США".

Використання незахищеного месенджера Signal для обговорення секретних операцій критикують і колишні посадовці: "Це непробачно", – каже Ларрі Пфайффер, екскерівник Ситуаційної кімнати Білого дому.

За словами експертки CSIS Емілі Гардинг, союзники можуть переоцінити доцільність подальшого обміну секретними даними: "Якщо є підозри, що ці дані не захищені, – довіра підривається".

За словами Голдберга, 11 березня він отримав запит на підключення до Signal від користувача під ім'ям Майкл Волц. Прийнявши запит, журналіст був доданий до групового чату під назвою "Houthi PC small group" (PC ‒ principals committee, що в США позначає групу топчиновників у сфері національної безпеки). У чаті брали участь 18 людей, серед яких, імовірно, були віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, державний секретар Марко Рубіо та директор національної розвідки Тулсі Габбард. ​

Інцидент викликав негайну реакцію в адміністрації. Деякі чиновники виступили за звільнення Волца, щоб уникнути негативних наслідків для президента. Один із високопосадовців, на умовах анонімності, зазначив, що "було нерозумно не перевірити, хто є в чаті, і ще більш нерозумно обговорювати такі питання в Signal".

Президент Трамп, за даними WSJ, був роздратований і розпитував радників, як Волтц допустив такий витік. Конгресмени США закликали до розслідування, зокрема щодо ролі міністра оборони.