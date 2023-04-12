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Витік документів: Сербія погодилася озброювати Україну

12 квітня 2023, 14:22
Витік документів: Сербія погодилася озброювати Україну
Сербія могла погодитись постачати зброю Україні для боротьби з російською агресією або вже відправила її.

Проте Сербія, єдина країна в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії за її вторгнення в Україну, але погодилася постачати зброю Києву або вже направила її. 

Про це написано Reuters.

В документі під назвою "Європа" в формі діаграми перераховані "оцінені позиції" 38 європейських урядів у відповідь на запити України про військову допомогу.

На діаграмі видно, що Сербія відмовилася прийняти на навчання українські війська, проте зобов'язалася відправити летальні поставки або вже надала їх. 

В докменті зазначено, що Сербія має політичну волю і військову здатність надати зброю Україні в майбутньому.

Документ має грифи Secret та NOFORN, що забороняє його поширення іноземним спецслужбам і військовим. Датований 2 березня та вибитий печаткою Об'єднаного комітету начальників штабів.

Агентство Reuters зазначає, що не змогло незалежно перевірити справжність документа і поки не отримало коментарів від офісу президента Сербії Олександра Вучича, посольства України чи Пентагону, куди звернулося із запитами про коментарі.

Також стало відомо, що Сербія та країни НАТО влітку проведуть спільні масштабні військові навчання.

війнаСербіяУкраїна

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