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Витік документів, ймовірно, стався через дії військовослужбовця національної гвардії США – WSJ

13 квітня 2023, 20:00
Витік документів, ймовірно, стався через дії військовослужбовця національної гвардії США – WSJ
джерело glavcom
Його можуть заарештувати вже сьогодні.

Витік секретних документів США, ймовірно, стався через дії військовослужбовця національної гвардії у Форт-Брегзі.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Неназваний чиновник заявив газеті, що у витоку секретних документів підозрюють військовослужбовця національної гвардії. Він не назвав його імені, проте додав, що підозрюваного можуть заарештувати вже сьогодня, 13 квітня.

Тим часом The New York Times повідомляє, що адміністратором каналу в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону, був 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс. Його звуть Джек Тейшейра. Він був членом розвідувального підрозділу. Декілька джерел у США також підтвердили, що слідчі планують допитати Тейшейра у справі про витік інформації.

Раніше телеканал CNN повідомив, що ФБР скоротило кількість людей, які, на їхню думку, можуть бути відповідальними за витік секретних документів США.

СШАПентагонНацгвардіявійськовийвійна в Українісекретні дані

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