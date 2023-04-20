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ПОЛІТИКА

Витік розвідданих США: Китай відхилив запит "Вагнера" про зброю – FT

20 квітня 2023, 17:03
Витік розвідданих США: Китай відхилив запит
Крім того, документ стверджує, що структури Прігожина намагалися закупити зброю у Туреччини.

На початку року Китай відмовив "Групі Вагнера" в постачанні зброї для війни в Україні. Таку інформацію отримала американська розвідка, пише Financial Times.

Серед витеклих в Мережу секретних документів Пентагону було посилання на розвідувальний звіт. У ньому повідомлялося, що Євген Прігожин запитував у Китаю боєприпаси і техніку "на початку 2023 року".

Видання вважає, що прямий запит "Групи Вагнера" до Китаю вказує на те, що у Пригожина була впевненість у готовності Пекіна допомагати росії зброєю. Однак, згідно зі звітом, станом на початок січня Китай не передавав вагнерівцям ніякої зброї і в цілому не обговорював з угрупованням це питання.

У тому ж звіті, на який посилається Financial Times, йдеться про більш успішні запити зброї у Сирії та білорусі. Зокрема стверджується, що до початку січня білорусь вже поставила половину від раніше обіцяних обсягів невказаної зброї і навіть запропонувала "Групі Вагнера" поставку ще 300 тисяч пострілів до гранатомета ВОГ-17. 

По Сирії відомі масштаби поставок вкрай не суттєві - шість гранатометів СПГ-9 і 180 гранат, які були відправлені в невстановлений час. 

Крім того, документ стверджує, що структури Прігожина намагалися закупити зброю у Туреччини. Зокрема їх цікавили безпілотники, системи радіоелектронної боротьби, контрбатарейні системи та гаубична артилерія. Відомо, що як мінімум по гаубицям, контрбатарейним системам і засобам боротьби з дронами вагнерівці отримали відмову.

В іншому звіті йдеться, що президент африканської країни Малі нібито підтвердив, що його країна може закуповувати у Туреччини зброю для діючих там підрозділів "Вагнера".

Китайзброявагнерпрігожин

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