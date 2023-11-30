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Витрати Німеччини на оборону наступного року перевищать 2% ВВП – DW

30 листопада 2023, 19:20
Витрати Німеччини на оборону наступного року перевищать 2% ВВП – DW
Фото: з вільних джерел
Оборонні витрати обсягом 2 % ВВП країни передбачені договором НАТО.

У 2024 році витрати Німеччини на оборону перевищать 2% ВВП, що передбачено договором НАТО. Про це повідомивміністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час виступу на Берлінській безпековій конференції.

Про це пише DW.

Виконати цю умову раніше неодноразово закликав партнерів з НАТО, у тому числі Німеччину, Дональд Трамп, який на той час був президентом США. Після повномасштабного військового вторгнення росії до України у лютому 2022 року дискусія про необхідність збільшити витрати на оборону розгорілася у Німеччині з новою силою.

Заява Бориса Пісторіуса була зроблена на тлі кризи навколо федерального бюджету Німеччини на 2024 рік.

Згідно з рішенням Федерального конституційного суду Німеччини від 15 листопада, уряд країни не мав права спрямовувати на інші цілі незатребувані кредити зі спецфонду, створеного у 2021 році для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Внаслідок цього в бюджеті Німеччини виникла “дірка” у 60 млрд євро. Під питанням опинилися й інші урядові проекти.

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