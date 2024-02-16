Витрати росії на війну в Україні перевищили $200 млрд

Країна-агресор втратила $10 млрд через скасування продажу своєї зброї.

росія витратила понад $200 млрд на розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"росія, ймовірно, витратила до $211 мільярдів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - навів кореспондент заяву неназваного чиновника США.

Він уточнив, що країна-агресор втратила $10 млрд через скасування продажу своєї зброї.

При цьому, за даними неназваного чиновника, війна коштувала росії $1,3 трильйона, які раніше передбачалося витратити на економічне зростання до 2026 року.

Як зазначив чиновник, окупанти втратили пораненими чи вбитими 315 тисяч людей з початку вторгнення.

Також він додав, що з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ росії та один танкер під російським прапором.

Варто зауважити, що дані Генштабу Збройних сил України про втрати окупантів у живій силі відрізняються від тих, які навів неназваний чиновник США.

Станом на 16 лютого відомо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 400 300 військових.