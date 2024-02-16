Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Витрати росії на війну в Україні перевищили $200 млрд

16 лютого 2024, 20:19
Витрати росії на війну в Україні перевищили $200 млрд
InformNapalm
Країна-агресор втратила $10 млрд через скасування продажу своєї зброї.

росія витратила понад $200 млрд на розгортання та утримання своїх військ для повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"росія, ймовірно, витратила до $211 мільярдів на оснащення, розгортання та утримання військ в Україні", - навів кореспондент заяву неназваного чиновника США.

Він уточнив, що країна-агресор втратила $10 млрд через скасування продажу своєї зброї.

При цьому, за даними неназваного чиновника, війна коштувала росії $1,3 трильйона, які раніше передбачалося витратити на економічне зростання до 2026 року.

Як зазначив чиновник, окупанти втратили пораненими чи вбитими 315 тисяч людей з початку вторгнення.

Також він додав, що з лютого 2022 року українські війська знищили або пошкодили у Чорному морі щонайменше 20 середніх та великих кораблів ВМФ росії та один танкер під російським прапором.

Варто зауважити, що дані Генштабу Збройних сил України про втрати окупантів у живій силі відрізняються від тих, які навів неназваний чиновник США.

Станом на 16 лютого відомо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 400 300 військових.

війна в Українівитрати росії

Останні матеріали

Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція
Cуспільство
Знову про Авдіївку. Головна кризова точка – позиція "Зеніт" – Том Купер
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 12:08
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Cуспільство
Кампанії в Україні: огляд за лютий 2024 року. російський наступ триває, Україна продовжує наносити стратегічні удари – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 09:29
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Cуспільство
Протистояння в Авідіївці. Поточне оновлення – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2024, 14:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється