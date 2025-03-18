Один з офіцерів української розвідки вважає, що Трамп намагався зробити Україну більш поступливою.

ЗСУ на Курському плацдармі опинилися в пастці, оскільки за підтримки північнокорейських військ росіяни затягнули зашморг із флангів українців і відрізали шляхи постачання.

Про це пише видання The Economist.

Як йдеться у матеріалі, залишається незрозумілим, як росіянам це вдалося, і яку роль зіграло рішення президента США Дональда Трампа зупинити надання розвідданих ЗСУ. Деякі офіцери української розвідки стверджують, що вони були приголомшені.

"Американці брешуть, якщо кажуть, що у нас було все необхідне для оборони", - сказав один із них.

Для українських військових в окопах американський тиск збігся з хвилями російського терору з неба: безпілотники, бомбардувальники, бомби, що планують.

"Багато молодших офіцерів вирішили тікати, з обладнанням або без нього, деякі відступили на 15 км пішки. Неясно, чи був у всіх наказ зробити це, але їхні рішення, ймовірно, зробили відхід менш руйнівним", - зазначило видання.

Журналісти написали, що часткове виведення військ із Суджі та інших населених пунктів Курської області стало ударом по військовому керівництву України.

"Але це не повна катастрофа, про яку заявляє російська пропаганда, яку Дональд Трамп нез'ясовним чином вирішив посилити в пості в соцмережах, заявивши, що "тисячі українських солдатів" були "повністю оточені"", - написало видання.