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Виведення військ із Суджи стало ударом по військовому керівництву України – The Economist

18 березня 2025, 12:53
Виведення військ із Суджи стало ударом по військовому керівництву України – The Economist
Фото: Генштаб ЗСУ
Один з офіцерів української розвідки вважає, що Трамп намагався зробити Україну більш поступливою.
ЗСУ на Курському плацдармі опинилися в пастці, оскільки за підтримки північнокорейських військ росіяни затягнули зашморг із флангів українців і відрізали шляхи постачання.
 
Про це пише видання The Economist.
 
Як йдеться у матеріалі, залишається незрозумілим, як росіянам це вдалося, і яку роль зіграло рішення президента США Дональда Трампа зупинити надання розвідданих ЗСУ. Деякі офіцери української розвідки стверджують, що вони були приголомшені.
 
"Американці брешуть, якщо кажуть, що у нас було все необхідне для оборони", - сказав один із них.
 
Для українських військових в окопах американський тиск збігся з хвилями російського терору з неба: безпілотники, бомбардувальники, бомби, що планують.
 
"Багато молодших офіцерів вирішили тікати, з обладнанням або без нього, деякі відступили на 15 км пішки. Неясно, чи був у всіх наказ зробити це, але їхні рішення, ймовірно, зробили відхід менш руйнівним", - зазначило видання.
 
Журналісти написали, що часткове виведення військ із Суджі та інших населених пунктів Курської області стало ударом по військовому керівництву України.
 
"Але це не повна катастрофа, про яку заявляє російська пропаганда, яку Дональд Трамп нез'ясовним чином вирішив посилити в пості в соцмережах, заявивши, що "тисячі українських солдатів" були "повністю оточені"", - написало видання.
 
Журналісти підкреслили, що цього ніколи не було. Були серйозні втрати; виведення військ було хаотичним, і росіяни захопили десятки полонених. Але, як зазначило видання, українці відступили відносно неушкодженими, і значні сили все ще залишаються на відстані до 10 км всередині рф, зайнявши більш захищені позиції на височинах. І наразі немає жодних ознак того, що ЗСУ мають намір покинути територію, яку утримують.
 
Видання констатувало, що Україна непогано підготувалася до російської загрози, зміцнивши кордон кількома новими лініями оборони і траншеями.
 
"Тим не менш, російські розвідувальні групи чисельністю до 30 осіб вже були помічені в деяких прикордонних українських селах. У Сумах обстановка напружена. Військова влада встановила контрольно-пропускні пункти, які блокують в'їзд немісцевим жителям, навіть акредитованим журналістам. Солдатам наказано не спілкуватися з пресою", - написало видання.
 
Високопоставлене джерело в українській розвідці сказало, що російська атака збіглася в часі зі спробами Трампа домогтися припинення вогню.
 
"росіяни не погодяться на припинення вогню, поки ми перебуваємо на їхній землі. Вони не хочуть, щоб у нас був цей козир, коли припиняться бойові дії", - висловив думку український розвідник.

 

ЗСУвійна в Україніросія окупанти

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