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Вивезення росією дітей з України є воєнним злочином – місія ОБСЄ

04 травня 2023, 20:10
Вивезення росією дітей з України є воєнним злочином – місія ОБСЄ
Фото:evening-kazan.ru
Доповідь підготували експертки з правових питань ОБСЄ Еліна Штейнерте (Латвія), Вероніка Білкова (Чехія) та Сесилія Хеллештвайт (Норвегія).

У звіті Організації з безпеки та співробітництва в Європі, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах "московського механізму" для розслідування депортації дітей з територій України, йдеться, що рф скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.

Депортації до росії та на території, контрольовані рф, також можуть вважатися злочинами проти людяності

"Точні цифри поки що залишаються неясними, проте факт масштабних переміщень не заперечується ні Україною, ні росією", – наголошується в документі.

У доповіді підкреслюється, що після примусового перевезення на територію рф українські діти "піддаються впливу проросійських інформаційних кампаній", що часто є так званим "тотальним перевихованням".

Вивезення українських дітей на тимчасово окуповані рф території України або територію рф є нехтуванням зобов'язаннями відносно створення механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією, "для відстеження цих дітей, повідомлення про їхнє місцезнаходження та сприяння репатріації або возз'єднанню з їхніми сім'ями" і є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Експертки зауважили, що усиновлення українських дітей на території рф є також несумісним із Четвертою Женевською конвенцією. Як і зміна громадянства дітей з України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

В ОБСЄ закликали росію негайно припинити депортацію українських дітей, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд також розслідує ці порушення.

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