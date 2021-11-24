БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦіни на нафтові ф’ючерси 24 листопада зросли попри заяву США щодо вивільнення частини резервів нафти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вивільнення запасів нафти не спрацювало, ціни пішли вгору
Зустріч країн-експортерів нафти відбудеться 2 грудня.
Фото: vkurse.md
Про це повідомляє Reuters, Investing.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 82,44 долара за барель о 10:30 за Києвом. Водночас днем раніше, 23 листопада, котирування трималися на рівні 79 доларів за барель.
Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли до 78,70 доларів за барель після зростання на 2,3% за попередній день.
Причиною називають розчарування інвесторів малим обсягом спільного вивільнення резерву нафти США та рештою країн. Крім того, зусилля країн-споживачів нафти викликали побоювання, що ОПЕК+ може сповільнити темпи зростання видобутку ресурсу.
Зустріч країн-експортерів нафти відбудеться 2 грудня.
Аналітики стверджують, що вивільнення нафти відбулося у недостатніх обсягах, ймовірно, матиме нетривалий ефект на ціни. За словами аналітиків Goldman Sachs, додаткова пропозиція становитиме від 70 до 80 мільйонів барелів нафти.
Водночас міністр енергетики ОАЕ заявив, що не бачить логіки у збільшенні поставок нафти на світові ринки, адже показники вказують на надлишок пропозиції в першому кварталі наступного року.
Нагадуємо:
США вивільнять 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву для зменшення котирувань на ринку.
Такий крок було скоординовано з іншими країнами, які також вивільнять частину резервів нафти разом зі США. Йдеться про Китай, Індію, Південну Корею, Японію та Британію.
Причиною такого рішення є відмова країн ОПЕК+ нарощувати видобуток нафти. Внаслідок цього на ринку утворюється дефіцит, адже пропозиція нафти не встигає за попитом на тлі відновлення економіки світу. Це, у свою чергу, спричиняє зростання цін на неї та пришвидшення інфляції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 11 2021 17:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам