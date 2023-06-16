Виживання путіна "малоймовірне", якщо Україна переможе – Кіссінджер

Дипломат-ветеран зазначив, що важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною демократією, і бажано уникнути "розпаду росії або перетворення її на обуреного імпотента".

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер, який прогнозував переговори в російсько-українській війні до кінця 2023 року, вважає «малоймовірним», що президент рф владімір путін залишиться при владі, якщо росія буде змушена відмовитися від військової агресії в Україні та прийняти мирну угоду з Європою.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору Bloomberg Джону Міклетвейту.

"Я хотів би бачити росію, яка визнає, що її відносини з Європою повинні базуватися на угоді і своєрідному консенсусі, і я вважаю, що ця війна, якщо вона закінчиться належним чином, може зробити це досяжним", – сказав Кіссінджер.

На запитання, чи зможе путін залишитися при владі, якщо війна закінчиться на таких умовах, Кіссінджер відповів: "Це малоймовірно".

На його думку, сторони конфлікту мають подумати про те, як вони хочуть закінчити його дипломатичним шляхом, сказав Кіссінджер. Існує ризик, що військові відносини між державами домінуватимуть над геополітичним мисленням і перетворять війну на глобальний конфлікт, втягуючи в нього такі країни, як Китай, додав він.

Дипломат-ветеран зазначив, що важливо, щоб Україна вийшла з війни сильною демократією, і бажано уникнути "розпаду росії або перетворення її на обуреного імпотента", що може призвести до нової напруженості. Він описав путіна як "постать у стилі Достоєвського, охоплену амбівалентністю і нездійсненними прагненнями".

Кіссінджер сказав, що путін є спадкоємцем традиційного російського світогляду, а також людиною, яка виросла на вулицях Ленінграда, нинішнього Санкт-Петербурга, де більше половини населення померло від голоду під час Другої світової війни і перебувало під постійною загрозою.

За словами Кіссінджера, путін «перетворив це на те, що ніколи не хотів, щоб європейська військова сила була в безпосередній близькості від Санкт-Петербурга і таких великих міст, як москва», і відреагував на її розширення "на межі ірраціональності".

"Європа стане більш стабільною, світ стане більш стабільним, коли росія прийме той факт, що вона не може завоювати Європу, але вона повинна залишатися частиною Європи на основі певного консенсусу, як це роблять інші держави", – сказав Кіссінджер.