Визначені лавреати премії ім. Лесі Українки для дітей та юнацтва 2022 року

У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" перемогла книга Олесі Мамчич "Як правильно ревіти".

Держкомтелерадіо визначився з переможцями цьогорічного конкурсу літературно-мистецьких творів для дітей та юнацтва, пише Укрінформ.

Присудження премії відбулося після обговорення робіт комітетом Держкомтелерадіо. Шляхом таємного голосування учасники визначили лавреатів 2022 року.

У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" з 21 висунутої на здобуття премії роботи перемогла книга Олесі Мамчич "Як правильно ревіти", що побачила світ у видавництві "Ранок". Поетична «інструкція» для найменших читачів розповідає, як відлякати всі страхіття світу. Героями віршів Олесі є мудрі кроти, хижі лижі, хамелеон, летючий віслючок, валіза. Тексти авторки сповнені незвичайних рим, порівнянь, словесних каламбурів.

Нагадаємо, премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо у 2004 році. Вона присуджується щороку в чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання.