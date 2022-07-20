CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів з 389, ще два голоси не були зараховані. Результати голосування такі:
- молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
- колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
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міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).
Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.
У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.
Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії, проведене в понеділок і вівторок, показало, що Сунак програє Мордонт, і Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що Мордонт переможе Сунака 51% проти 37%, а Трасс переможе його 54% проти 35%.
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20 07 2022 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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