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Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів.
Визначились остаточні претенденти на посаду Джонсона Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє "Європейська правда".
 
За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, було віддано 387 голосів з 389, ще два голоси не були зараховані. Результати голосування такі:
 
  • молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт – 105 (було 92);
  • колишній міністр фінансів Ріші Сунак – 137 (було 118);
  • міністерка закордонних справ Ліз Трасс – 113 (було 86).
     
Таким чином, боротися за посаду лідера Консервативної партії будуть Ріші Сунак і Ліз Трасс, а Пенні Мордонт вибуває з перегонів.
 
У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.
 
Останнє опитування YouGov серед 725 членів партії, проведене в понеділок і вівторок, показало, що Сунак програє Мордонт, і Трасс у фінальному турі голосування. Опитування показало, що Мордонт переможе Сунака 51% проти 37%, а Трасс переможе його 54% проти 35%.
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20 07 2022 17:59
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