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Вже сьогодні Рубіо зустрінеться з очільником МЗС Франції у Парижі

17 квітня 2025, 09:56
Вже сьогодні Рубіо зустрінеться з очільником МЗС Франції у Парижі
Фото: paris2024.org.
Він відвідає французьку столицю разом із посланником американського президента Стівом Віткоффом.

В четвер, 17 квітня, держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро в столиці Франції. 

Про це Reuters повідомив проінформований співрозмовник у французькому дипломатичному колі. 

Рубіо зустрінеться з Барро в четвер, 17 квітня, під час візиту до Парижа, і вони обговорять війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та ядерні переговори щодо Ірану. 

Також держсекретар США відвідає Париж разом із посланником американського президента Стівом Віткоффом, який минулого тижня зустрічався з президентом рф путіним.

 
СШАФранція

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