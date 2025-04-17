Вже сьогодні Рубіо зустрінеться з очільником МЗС Франції у Парижі
В четвер, 17 квітня, держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро в столиці Франції.
Про це Reuters повідомив проінформований співрозмовник у французькому дипломатичному колі.
Рубіо зустрінеться з Барро в четвер, 17 квітня, під час візиту до Парижа, і вони обговорять війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та ядерні переговори щодо Ірану.
Також держсекретар США відвідає Париж разом із посланником американського президента Стівом Віткоффом, який минулого тижня зустрічався з президентом рф путіним.