Вже вдруге військовий з КНДР втік до Південної Кореї – The Guardian

Це вже другий такий випадок за два тижні.

Північнокорейський солдат 20 серпня без дозволу перейшов кордон із КНДР до Південної Кореї.

Про це пише The Guardian.

Військові Сеула заявили, що вони затримали "на східному фронті підозрюваного з Північної Кореї та передали його відповідним органам". Агентство Yonhap повідомило, що це був штаб-сержант.

"Відповідні органи наразі проводять розслідування, тому не можуть розкрити деталі втечі та мотиви солдата", — заявили військові.

Раніше цього ж місяця північнокорейський цивільний перетнув гирло річки, що протікає між двома країнами, щоб перейти на бік Південної Кореї.

Як зазначають ЗМІ, обидві втечі відбулися після того, як Південна Корея у липні відновила трансляцію через гучномовці на кордоні, де повідомляють новини про режим Кім Чен Ина.

Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перехід через заміновані поля та можливий обстріл солдатами КНДР. Через це більшість північнокорейських солдатів спершу перетинають кордон з Китаєм, а потім шукають проходу через третю країну.

Станом на червень з початку року з Північної Кореї до Південної втекли 105 людей.