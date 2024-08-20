Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Вже вдруге військовий з КНДР втік до Південної Кореї – The Guardian

20 серпня 2024, 16:51
Вже вдруге військовий з КНДР втік до Південної Кореї – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Це вже другий такий випадок за два тижні.

Північнокорейський солдат 20 серпня без дозволу перейшов кордон із КНДР до Південної Кореї. 

Про це пише The Guardian.
 
Військові Сеула заявили, що вони затримали "на східному фронті підозрюваного з Північної Кореї та передали його відповідним органам". Агентство Yonhap повідомило, що це був штаб-сержант.
 
"Відповідні органи наразі проводять розслідування, тому не можуть розкрити деталі втечі та мотиви солдата", — заявили військові. 
 
Раніше цього ж місяця північнокорейський цивільний перетнув гирло річки, що протікає між двома країнами, щоб перейти на бік Південної Кореї.
 
Як зазначають ЗМІ, обидві втечі відбулися після того, як Південна Корея у липні відновила трансляцію через гучномовці на кордоні, де повідомляють новини про режим Кім Чен Ина.
 
Перетин демілітаризованої зони з Північної Кореї передбачає великі ризики, зокрема перехід через заміновані поля та можливий обстріл солдатами КНДР. Через це більшість північнокорейських солдатів спершу перетинають кордон з Китаєм, а потім шукають проходу через третю країну. 
 
Станом на червень з початку року з Північної Кореї до Південної втекли 105 людей.
КНДРПівденна Кореявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Політика
Україна стверджує, що її вторгнення принесе мир. Проте плани путіна, якщо вони існують, можуть бути іншими – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 16:37
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не зупинили просування на інших напрямках після Курського наступу. Проте інтенсивність боїв дещо впала – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 10:47
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 20 серпня 2024, 08:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється