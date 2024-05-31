Вже за кілька тижнів Україна отримає першу партію снарядів – глава МЗС Чехії

Перші снаряди, придбані у межах чеської ініціативи, прибудуть в Україну за кілька тижнів.

Про це заявив керівник зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавський перед початком неформальної зустрічі у Празі міністрів закордонних справ НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Хочу подякувати всім країнам, які приєдналися та зробили внески в чеську ініціативу. Результати будуть за кілька тижнів, наступного місяця, коли перші партії снарядів будуть доставлені в Україну, щоб вони могли захистити себе від варварського вторгнення росії. Наявна сума буде спрямована на закупівлю 500 тисяч снарядів протягом цього року. У якийсь момент ми будемо просити про більше", - сказав міністр.

Ліпавський підтримує ініціативу генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга щодо переходу до довгострокової програми військової підтримки України з боку НАТО.

Міністр закордонних справ Чехії додав, що з огляду на брак боєприпасів Україна потребує додаткової та швидкої допомоги просто зараз і це стосується як артилерійських снарядів, так і засобів протиповітряної оборони, включаючи додаткові пускові установки та ракети.

"Безумовно, ми маємо обговорювати стратегію, але одночасно надавати додаткову допомогу. Ми маємо надіслати потужний сигнал путіну, що його розрахунок на відродження імперіалізму не спрацює", - підсумував чеський міністр.

За його словами, сьогодні глави МЗС країн НАТО проведуть неформальне обговорення спільної стратегії Альянсу щодо стримування росії.