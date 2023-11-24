Взимку в Україні розгорнуть ще одну систему Patriot – німецький дипломат

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер майже одразу після прибуття до Києва задекларував, що він тут, щоб допомогти Україні перемогти, а також розбудувати німецько-українське стратегічне партнерство.

Додаткова система протиповітряної оборони Patriot з Німеччини буде розгорнута в Україні взимку.



Про це заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ситуація взимку зараз може стати дуже складною. Українська сторона зробила все можливе, щоб підготуватися до цієї ситуації, і ми допомогли з підготовкою. Я вже говорив про нашу підтримку протиповітряної оборони. На додачу до згаданих систем IRIS-T взимку тут буде розгорнута ще одна система Patriot з Німеччини", - сказав дипломат.

Нагадаємо, Офіс президента України поінформував на початку жовтня, що Німеччина працює над передачею Україні додаткової системи протиповітряної оборони Patriot.

Раніше уряд Німеччини повідомив про передачу Україні нового пакета допомоги, до якого увійшли бойові машини піхоти Marder, боєприпаси та інша техніка і спорядження.