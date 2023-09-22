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Warner Bros. створить 4000 робочих місць в Британії

22 вересня 2023, 14:59
Warner Bros. створить 4000 робочих місць в Британії
Warner Bros. Фото: projectcasting.com
Американська кіностудії Leavesden побудує в британському Уотфорді ще 10 нових павільйонів звукозапису і більше 37 тисяч кв. м виробничих і допоміжних площ.

Загалом Warner Bros. Discovery розширить свою кіностудію і створить ще 4000 робочих місць і це принесе бюджету Великобританії понад $245,9 млн. 

Про це Warner Bros. написали в прес-релізі.

Обсяг студії кінопродукції може збільшитися на 50%. 

Початок будівельних робіт намічено на другий квартал наступного року, а завершити їх мають в 2027 році. 

Тоді британстька студія стане основним виробничим центром DC Studios - підрозділу WBD, що знімає фільми та серіали з всесвіту коміксів DC: Бетмен проти Супермена, Чудо-жінка та інші. 

 
Warner BrosБританіякіностудія

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