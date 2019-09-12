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Windrose має намір узяти в лізинг 8 літаків ATR

Авіакомпанія буде розширювати внутрішні рейси
Українська авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") має намір купити в лізинг 8 нових літаків ATR-72-600 упродовж 2020-2022 років.
Windrose має намір узяти в лізинг 8 літаків ATR Фото: bdnews24.com

"Авіакомпанія "Роза вітрів" прийняла рішення про розширення своєї програми внутрішніх рейсів. Авіакомпанія визначила для себе, що найбільш ефективним для забезпечення цієї програми буде оперування літаками ATR-72-600 франко-італійського виробника ATR", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.

Авіакомпанія вже підписала угоду про наміри лізингу. Перші три літаки 2016 року випуску будуть експлуатуватися в конфігурації 70 пасажирських крісел.

Нагадаємо, що Авіакомпанія Ryanair припинить виконання рейсів з Києва до шведського аеропорту Скавста і в німецький Нюрнберг в кінці березня 2020 року з початком дії літнього розкладу польоті.

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09 12 2019 16:20
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