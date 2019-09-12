БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУкраїнська авіакомпанія Windrose ("Роза вітрів") має намір купити в лізинг 8 нових літаків ATR-72-600 упродовж 2020-2022 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Windrose має намір узяти в лізинг 8 літаків ATR
Авіакомпанія буде розширювати внутрішні рейси
Фото: bdnews24.com
"Авіакомпанія "Роза вітрів" прийняла рішення про розширення своєї програми внутрішніх рейсів. Авіакомпанія визначила для себе, що найбільш ефективним для забезпечення цієї програми буде оперування літаками ATR-72-600 франко-італійського виробника ATR", - сказано в повідомленні, передає LB.ua.
Авіакомпанія вже підписала угоду про наміри лізингу. Перші три літаки 2016 року випуску будуть експлуатуватися в конфігурації 70 пасажирських крісел.
Нагадаємо, що Авіакомпанія Ryanair припинить виконання рейсів з Києва до шведського аеропорту Скавста і в німецький Нюрнберг в кінці березня 2020 року з початком дії літнього розкладу польоті.
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