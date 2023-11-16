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Wizz Air повертається в Молдову

16 листопада 2023, 21:51
Wizz Air повертається в Молдову
Фото: airlineworld.wordpress.com
З лютого цього року лоукостер припинив польоти через російські ракети, тепер же авіакомпанія Wizz Air вирішила відновити регулярні рейси до Молдови вже.

Про це заявив прем'єр-міністр Дорін Речан, пишуть ЗМІ.

"Wizz Air повертається до Молдови. Авіакомпанія оголосила, що з грудня почне виконувати рейси за напрямками Кишинів – Рим, Кишинів – Мілан і Кишинів – Лондон", - сказав Речан.

Він додав, що повернути Wizz Air до Молдови стало можливим завдяки зусиллям влади щодо забезпечення нових міжнародних зв'язків і стимулювання економічного розвитку.

"Молдова – безпечний і привабливий напрямок. Тільки за останні 2 місяці в Міжнародному аеропорту Кишинева почали працювати нові авіакомпанії з новими рейсами до Тель-Авіва, Афін і Баку", – вважає прем'єр.

Політик додав, що ті компанії, які вже працюють у Молдові, збільшили кількість рейсів і пропонують дедалі вигідніші ціни для пасажирів.

Прем’єр-міністр Молдови заявляв, що в угорської авіакомпанії Wizz Air не мало причин для припинення всіх рейсів до і з Кишинева.

Ми також писали, що рік тому через війну в Україні Wizz Air закриває базу у Молдові.

 

МолдоваWizz Air

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