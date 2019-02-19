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Wizz Air відкриває нові рейси з Києва в Афіни й Салоніки

Квитки на обидва напрямки вже продаються на сайті за цінами від 19.99 євро/609 грн
Угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття двох нових маршрутів з Києва до Афін і Салонік у Греції.
Wizz Air відкриває нові рейси з Києва в Афіни й Салоніки Фото: poznan.naszemiasto.pl

Сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, рейси виконуватимуться двічі на тиждень, по вівторках і суботах, у той час як рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня і виконуватимуться по понеділках і п’ятницях, повідомляє прес-служба перевізника.

Квитки на обидва напрямки вже продаються на сайті за цінами від 19.99 євро/609 грн.

З двома новими рейсами з України в Грецію Wizz Air зараз пропонує українським пасажирам 45 маршрутів до 13 країн з трьох українських аеропортів.

Нагадаємо, у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст. Нові рейси запланували сім авіакомпаній.

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19 02 2019 14:15
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