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Wizz Air запустить 26 нових рейсів з чотирьох міст України

Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, 9 з Львова, 3 з Одеси і два з Харкова
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air планує розмістити в Україні ще сім своїх літаків, збільшивши їх загальну кількість з чотирьох до одинадцяти.
Wizz Air запустить 26 нових рейсів з чотирьох міст України Фото dpsu.gov.ua

Про це повідомили представники авіакомпанії на прес-конференції, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

П'ять нових літаків будуть розміщені в Києві (додатково до трьох, що уже базуються в столиці), ще два літаки отримають базу у Львові (додатково до одного авіасудна).

Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, 9 з Львова, 3 з Одеси і два з Харкова.

На карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'явиться чотири нові країни – Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.

Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.

Нагадаємо, що Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".

Одним з наслідків підписання угоди має бути вхід до України нових лоукост-авіаліній та підвищення туристичної привабливості України.
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13 10 2021 13:54
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