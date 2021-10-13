Wizz Air запустить 26 нових рейсів з чотирьох міст України
Про це повідомили представники авіакомпанії на прес-конференції, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
П'ять нових літаків будуть розміщені в Києві (додатково до трьох, що уже базуються в столиці), ще два літаки отримають базу у Львові (додатково до одного авіасудна).
Wizz Air також планує в 2021-2022 роках запустити 12 нових напрямків з Києва, 9 з Львова, 3 з Одеси і два з Харкова.
На карті авіасполучення з Україною у Wizz Air з'явиться чотири нові країни – Іспанія, Франція, Бельгія і Нідерланди.
Сумарно авіакомпанія планує обслуговувати 117 напрямків з України в 22 країни світу.
Нагадаємо, що Україна та Європейський Союз підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо".
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