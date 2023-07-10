WIZZ AIR зняла з рейсу українського військового з протезом. У МЗС відреагували
Угорська авіакомпанія Wizz Air, після того, як зняла українського військового з протезом з рейсу Тель-Авів – Варшава, попросила вибачення.
Про це йдеться у заяві компанії.
У Wizz Air кажуть, що повинні переконатися, чи всі пасажири готові до польоту, оскільки безпека є головним пріоритетом для компанії.
За словами авіаперевізника, він зобов'язаний відмовити у посадці, якщо пасажир має стан здоров'я, що "може загрожувати йому під час польоту".
Там додали, що українцеві принесли воду і місце для очікування допомоги персоналу аеропорту.
The Jerusalem Post пише, що український ветеран повертався додому після лікування в Ізраїлі.
У МЗС України відреагували на інцидент. Речник Олег Ніколенко запевнив, що відомство розбереться у ситуації. Утім, наголосив, що формальних звернень до Міністерства не надходило.
"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет", – запевнив Ніколенко.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">