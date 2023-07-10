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WIZZ AIR зняла з рейсу українського військового з протезом. У МЗС відреагували

10 липня 2023, 18:11
WIZZ AIR зняла з рейсу українського військового з протезом. У МЗС відреагували
Фото: Petru Dimoff / planespotters.net
Український ветеран повертався додому після лікування в Ізраїлі.

Угорська авіакомпанія Wizz Air, після того, як зняла українського військового з протезом з рейсу Тель-Авів – Варшава, попросила вибачення.

Про це йдеться у заяві компанії. 

У Wizz Air кажуть, що повинні переконатися, чи всі пасажири готові до польоту, оскільки безпека є головним пріоритетом для компанії.

За словами авіаперевізника, він зобов'язаний відмовити у посадці, якщо пасажир має стан здоров'я, що "може загрожувати йому під час польоту".

Там додали, що українцеві принесли воду і місце для очікування допомоги персоналу аеропорту.

The Jerusalem Post пише, що український ветеран повертався додому після лікування в Ізраїлі. 

У МЗС України відреагували на інцидент. Речник Олег Ніколенко запевнив, що відомство розбереться у ситуації. Утім, наголосив, що формальних звернень до Міністерства не надходило.

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет", – запевнив Ніколенко.

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