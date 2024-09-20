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ПОЛІТИКА

WP: Чому Захід боїться прямо відповісти на загрозу путіна

20 вересня 2024, 17:31
WP: Чому Захід боїться прямо відповісти на загрозу путіна
Фото: з вільного доступу
Уряди багатьох країн усе ще не до кінця усвідомлюють масштаби виклику, кинутого кремлем.

По обидва боки Атлантики існує невизначеність щодо того, як протидіяти агресії путіна, не провокуючи прямий конфлікт з людиною, яка контролює найбільший у світі ядерний арсенал.

Цей страх — і нездатність навіть західних дипломатів з десятиліттями досвіду спілкування з кремлем знайти ефективний спосіб дій — відродив заклики до стримування в стилі холодної війни: обмежити контакти з москвою лише найважливішими питаннями й підготуватися до конфлікту шляхом посилення військового потенціалу Європи та України.

Про це пише The Washington Post.

"Але Вашингтон, озброюючи й фінансуючи Україну, досі не визначився з довгостроковою стратегією щодо взаємодії з росією, яка відроджується, і з якою протягом більш ніж 20 років низка президентів сподівалася порозумітися або списати її з рахунків як неактуальну", — пишуть редактори.

Іноземні політики й дипломати — в тому числі нинішні й колишні американські чиновники — а також аналітики і російські політики у вигнанні попереджали, що Захід постійно недооцінював і неправильно грав з путіним і ризикує знову неправильно його зрозуміти, потенційно реагуючи занадто боязко через його неодноразові погрози ескалації конфлікту.

Деякі посадовці та аналітики кажуть, що стримування є хибним підходом, який збільшує ризик глобального конфлікту. Але навіть ті, хто давно виступає за взаємодію з кремлем задля припинення війни в Україні, кажуть, що тривалий період ворожнечі — нова холодна війна — неминучий, і виступають проти того, щоб йти назустріч вимогам москви.

Високопосадовці адміністрації Байдена кажуть, що їхні цілі зрозумілі: позбавити росію ресурсів для ведення війни, запобігти прямому конфлікту і підштовхнути росію до того, щоб вона стала відповідальним міжнародним гравцем. І вони наполягають на тому, що їхня політика працює, хоч і повільно. 

Але Курт Волкер, який був послом США в НАТО зазначає, що адміністрація Байдена, боячись спровокувати ядерну атаку або розширити війну, не змогла допомогти Україні перемогти росію. Інші критики також вказують на повільне розгортання новітніх озброєнь і обмеження на їх використання, а також на продовження західного імпорту російських енергоносіїв.

Міхаіл Ходорковський, провідний російський опозиціонер, який проживає в Лондоні, вважає, що найбільшою помилкою Заходу була нездатність перемогти росію в перші шість місяців війни в Україні.

Владімір ПутінЗахідвійна в Україніросія загроза

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