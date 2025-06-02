WP оцінив наслідки операції "Павутина": Україна переписала правила війни для всього світу

Атака України на аеродроми країни-агресора відіграла таку саму роль у воєнній історії, як і атака Японії на Перл-Гарбор 1941 року, повністю переписавши правила ведення війни.

Автор зазначає, що атака на американський флот у Перл-Гарбор ознаменувала сходження авіаносців як панівної сили в морській війні. Зі свого боку, атака українських безпілотників на російські винищувачі виявила вразливість авіабаз по всьому світу.

"Українці знову переписали правила ведення війни в неділю. Російське вище командування, мабуть, було так само шоковане, як і американці 1941 року", – ідеться в публікації.

Водночас Бут зазначає, що атака на Перл-Гарбор ознаменувала початок нової війни, тоді як атака на аеродром проти Росії була просто черговою спробою українців захистити себе від агресивної, нічим не спровокованої війни, яку розпочав нелегітимний президент рф путін 2022 року.

На його думку, аналогія може мати сенс лише в тому, що обидві атаки можуть означати старіння колись домінантних систем озброєння: лінкорів – 1941 року, пілотованих літаків – сьогодні. Рій українських безпілотників, виробництво яких, імовірно, коштувало десятки тисяч доларів, міг завдати збитків на суму $2 млрд найсучаснішим літакам росії, зазначають у статті.

"Українці розкрили вразливість, яка має позбавити сну будь-якого генерала у світі. Якщо українці змогли протягнути безпілотники так близько до великих авіабаз у такій поліцейській державі, як росія, що завадить китайцям зробити те саме з авіабазами США? Чи пакистанцям – з індійськими авіабазами? Чи північнокорейцям – із південнокорейськими авіабазами?" – пише автор.

За його словами, військові думали, що убезпечили авіабази за допомогою електрифікованих огорож і постів охорони, але тепер вони муситимуть зважати на загрозу з неба, яку становлять дешеві безпілотники. Це потребуватиме величезних інвестицій у системи протидії безпілотникам.

Бут зазначає, що операція "Павутина" не стане вирішальним ударом по російських військових, але вона вкотре показує, що українці виявляються значно стійкішими й легко пристосованішими бійцями, ніж будь-хто чекав до початку повномасштабного вторгнення росії понад три роки тому. В умовах браку ракет до систем ППО Patriot, якими збивають російські ракети в польоті, українці вигадали, як вивести з ладу літаки, котрі запускають ракети, просто на аеродромах, пише він.

"Під час сумнозвісної суперечкиТрампа і Зеленського в Овальному кабінеті в лютому президент США сказав своєму українському колезі: "У вас немає карт". Що ж, Зеленський просто розіграв свою козирну карту: українську винахідливість. Українці послідовно показують себе сміливішими й умілішими, ніж їхні вороги, навіть якщо ефективність російських збройних сил покращилася з перших днів війни", – ідеться у статті.

Своїми діями українці дають зрозуміти, що відмовляються зазнавати поразки й що вони мають ресурси, щоб боротися й далі, резюмує автор.