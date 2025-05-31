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ПОЛІТИКА

WP: путін втрачає шанс на вигідну угоду від Трампа

31 травня 2025, 13:36
WP: путін втрачає шанс на вигідну угоду від Трампа
з вільних джерел
путін став жадібним.

російський глава владіміра путін виявився нездатним скористатися дипломатичною можливістю після обрання президента США Дональда Трампа, щоб отримати преференції у війні в Україні.

Як пише оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус, спочатку Адміністрація Трампа запропонувала угоду, яка, здавалося, відповідала мінімальним цілям путіна: якщо росія погодиться на припинення вогню, вона зможе зберегти окуповану нею територію в Криму і чотирьох інших регіонах. Ба більше, Україні не дозволять вступити в НАТО після війни, а санкції проти росії будуть пом'якшені. Замість того щоб бути ізгоєм, путін стане економічним партнером Сполучених Штатів.

"Але зарозумілий путін відкинув угоду Трампа. Він відмовляється прийняти припинення вогню до закінчення переговорів про "першопричини" війни, де, за словами російських джерел, він планує вимагати обмеження військової та політичної незалежності України", - пише Ігнатіус.

Однак тепер путін може не отримати нічого. росія планує представити свої умови врегулювання наступного місяця, і вони, швидше за все, будуть відкинуті президентом України Володимиром Зеленським.

"путін став жадібним. Він думав, що може отримати більше, ніж те, що було на столі", - пояснив колишній провідний аналітик по росії в ЦРУ Ерік Чіарамелла.

При цьому, якщо Трамп відмовиться від участі у переговорах, як він погрожував зробити, у путіна будуть розв'язані руки, однак це ще більше віддалить його від заявлених цілей, підкреслює аналітик.

"Війна продовжиться, ймовірно, більш жорстоко, ніж раніше. Міста України будуть обстріляні ракетами і безпілотниками, але й російські можуть бути теж. І путін буде далі, ніж будь-коли, від своєї мети створення дружньої, проросійської України на своєму кордоні, унаслідок чого отримає сильнішу і наближену до Європи Україну - те, чого він хотів запобігти".

путін був налаштований на жорстку позицію і вважав, що обрання Трампа дасть йому змогу, нарешті, нейтралізувати Україну. Але це була його помилка - він перегнув палицю, зауважує Ігнатіус.

"Після трьох років війни путіну навіть не вдалося взяти під контроль Донецьку область, не кажучи вже про країну. У перший рік війни його армія зазнала більше втрат, ніж за всі війни з 1945 року разом узяті. І хоча росія зараз бере гору, Україна показала, що за підтримки Європи вона може продовжувати битися принаймні ще кілька років", - пише він.

Як зазначає Ігнатіус, помилка путіна, як зараз, так і у 2022 році, полягає в тому, що він недооцінює волю України до боротьби.

"Ідея про те, що він може пробомбити собі шлях до перемоги, зламавши моральний дух України, імовірно, помилкова. Війни так не працюють", - підкреслює він.

У результаті війна може тривати роками, залишаючи обидві сторони в кривавих руїнах - і підвищуючи ризик масштабнішої європейської війни. і єдиний спосіб, у який Трамп може її зупинити, - це значно підвищити ціну для путіна та змінити розрахунки ухвалення рішень президентом росії, підкреслює аналітик.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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