У "спільноті Z" негативно сприймають нормалізацію діалогу між росією та США, називаючи потенційне припинення вогню "спробою вкрасти перемогу".

За три роки від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну частина росіян глибоко перейнялася ідеологічним наративом кремля про екзистенціальну війну з "колективним Заходом". Однак останнім часом відносини москви з Вашингтоном при адміністрації Дональда Трампа пом'якшуються, що викликає невдоволення навіть серед затятих прихильників путіна.

Як повідомляє The Washington Post, у так званій "спільноті Z" — до якої входять російські воєнкори, ультранаціоналісти та прихильники війни проти України — панує думка, що росія не повинна йти на мирне врегулювання конфлікту, якщо це не призведе до усунення президента України Володимира Зеленського та зміни влади в Києві.

Журналісти зазначають, що кремль часто використовував "турбопатріотів" для просування пропаганди та виправдання кровопролитної війни. Однак ця частина суспільства стала не лише рушієм підтримки війни, але й рідкісним джерелом критики путіна та його рішень.

Одним із проявів цього став відкритий заколот ексочільника ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина у 2023 році, який продемонстрував, що навіть серед прихильників війни з Україною існує невдоволення стратегією кремля.

У "спільноті Z" негативно сприймають нормалізацію діалогу між росією та США, називаючи потенційне припинення вогню "спробою вкрасти перемогу". Націоналіст Захар Прилєпін підкреслив, що справжня перемога для них — це контроль над українськими містами, які вони вважають "російськими територіями".

Колишній боєць ПВК "Вагнер" заявив журналістам, що не всі росіяни розуміють, хто насправді є їхнім ворогом: "Америка не хоче сильної росії". А командир розвідпідрозділу з позивним "Гайдук" наголосив, що хоче не лише перемоги над Україною, а й фізичного знищення Зеленського.

Попри це, високопоставлені кремлівські чиновники запевняють, що ці радикальні настрої не матимуть великого впливу на політику путіна. "Ніхто в кремлі не прислухається до думки цих верств суспільства. Вони використовують їх для пропаганди, але насправді у них дуже мало реального впливу", — розповів колишній помічник російського президента.

Загострення протиріч у російському суспільстві демонструє, що навіть найпалкіші прихильники війни проти України розділилися у поглядах на майбутнє конфлікту та відносин із Заходом. Водночас путін, ймовірно, продовжить балансувати між радикально налаштованими групами та власними дипломатичними прагненнями.