WP: Що знадобиться Україні для перемоги у війні?

Видання хвалить останні рішучі пакети військової допомоги Заходу, але вказує на те, що всі ці дії, можливо, відбулися запізно.

На додаток до зброї, тактики і бойового духу, час залишається ключовою змінною, яка визначатиме результат безжальної війни росії проти України.

Про це повідомляє Washington Post.

Владімір путін переконаний, що москва може витримати більше, ніж її супротивники, і вести війну на виснаження в Україні місяцями чи роками. Він вірить, що йому вдасться підірвати підтримку громадськості серед прихильників Києва у США і Європі.

"У Вашингтоні й інших західних столицях лідери зараз роблять довгоочікувані кроки, щоб перевернути стратегічні карти проти московського тирана. Будемо сподіватися, що ще не надто пізно", - пише в редакційній статті видання.

Напередодні саміту G7, який відбувся у минулі вихідні в Хірошимі, президент Джо Байден і деякі його партнери оголосили, що поставлять Україні нові системи і пакети озброєнь, призначені для посилення дедалі більших військових м'язів Києва. Не менш важливою, ніж озброєння, була мета переконати путіна, що він помиляється, вважаючи, що час на його боці.

Серед основних нещодавніх кроків Заходу, спрямованих на посилення української армії, три мали вирішальне значення. Одним з них був різкий поворот Байдена, який дозволив українським пілотам тренуватися на винищувачах F-16, а іншим країнам - готуватися до відправки цих літаків в Україну. Другою подією стало оголошення Німеччиною про надання Києву пакету озброєнь вартістю три мільярди доларів, що включає 30 бойових танків Leopard, 20 бойових машин піхоти, 18 самохідних гаубиць, чотири зенітно-ракетні комплекси Iris-T і 200 розвідувальних безпілотників на додачу до артилерійських боєприпасів. Третім кроком стало рішення Великої Британії надати Україні крилаті ракети великої дальності.

Головне значення цих кроків полягає в тому, що це не короткострокові зобов'язання. Винищувачі F-16, які, крім тривалої підготовки, потребують значних витрат на логістику і технічне обслуговування, будуть готові до використання в Україні, де вони зведуть нанівець надії москви на здобуття переваги в повітрі не раніше кінця цього року. Очікується, що поставка німецького пакету озброєнь також займе кілька місяців.

Оголошення Британії про відправку крилатих ракет Storm Shadow тихо готувалося протягом декількох місяців. Вони дозволять Україні виводити з ладу російські командні центри та інші цілі на відстані щонайменше 250 кілометрів. А це втричі більшій за дальність дії американських ракет HIMARS, які відіграли важливу роль у прагненні України повернути собі території, захоплені москвою на початку війни.

Президент Володимир Зеленський та інші українські лідери місяцями благали Вашингтон надіслати аналогічні ракети американського виробництва, відомі як ATACMS, дальність дії яких становить приблизно 320 кілометрів. Білий дім і Пентагон ухилялися від відповіді, побоюючись, що Україна використає цю зброю для нападу на російські війська в окупованому росією Криму, який вважається «червоною лінією» для кремля.

Розгортання ракет британського виробництва вже розпочалося, і Лондон заявляє, що вони були успішно використані.

"Якими б корисними не були Storm Shadow, їхнє значення не варто перебільшувати. Вважається, що з обмежених британських запасів поки що було поставлено лише кілька десятків, і при вартості майже мільйон доларів за штуку незрозуміло, скільки ще буде доступно під час і після контрнаступу України цього року. Мета - сотні, щоб задовольнити оборонні потреби Києва", - йдеться в статті.

Для України було б корисно, якби ці останні зобов'язання з'явилися раніше, якраз перед довгоочікуваним контрнаступом, який вважався неминучим. Тим не менш, вони стали відчутним доказом того, що західні лідери серйозно налаштовані, коли обіцяють підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". путіну варто звернути на це увагу.

Бойові дії в Україні навряд чи вщухнуть найближчим часом. У Вашингтоні і Європі офіційні особи розробляють плани щодо посилення обороноздатності Києва протягом наступного десятиліття, припускаючи, що агресивні плани росії залишаться незмінними. путін вже перевів російську оборонну промисловість на виробничі потужності воєнного часу. Він заявив, що готовий призвати сотні тисяч або й більше призовників.

"Підкорення України і знищення її ідентичності для нього не просто ідеологічний проект, він розглядає це як свою спадщину. Навіть якщо в майбутньому буде пауза або перемир'я, ніхто не очікує, що путін відмовиться від цих амбіцій. І, звичайно, він сподівається на ще один президентський термін Дональда Трампа, який пообіцяв закінчити війну в Україні за один день шляхом припинення американської військової допомоги", - пише Washington Post.

Це означає, що на Заході лежить тягар розробки планів для довгострокової боротьби. Постачання зброї, системи закупівель і оборонні бюджети повинні відображати це зобов'язання. Сили Києва потребуватимуть більше крилатих ракет від західних союзників, більше боєприпасів, більше систем протиповітряної оборони, більше танків, більше бронетехніки. Україна бореться за основні західні цінності, за право приєднатися до сім'ї демократичних, плюралістичних і толерантних націй, незалежно від того, якою б анафемою це не було для ретроградного диктатора, зацикленого на завоюваннях.