WP з'ясував, куди збираються наступати окупанти влітку

Ворог намагається зосередити сили одразу за кількома напрямками.

Цього літа росія збирається розпочати масштабний наступ на східну частину Донецької області, яку вона намагається захопити з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських військових чиновників та аналітиків.

Зазначається, що попередження про масштабний наступ з боку рф з'явилися в той момент, коли мирний процес, здійснюваний за посередництва США, не приносить конкретних результатів. москва відкинула заклики Вашингтона і Європи до негайного припинення вогню.

Американські аналітики розповіли журналістам, що путін, схоже, впевнений у своїй перемозі. Проте вони підкреслили, що санкції і великі втрати помітно гальмують російську військову машину. Саме тому літній наступ може стати його останнім шансом домогтися успіху на фронті.

У виданні додали, що, крім Донецької області, російські окупанти планують проводити більш дрібні атаки вздовж Сумської та Харківської областей. За словами аналітиків, план Кремля полягає в тому, щоб чинити більший тиск на Сили оборони України. Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков у розмові з журналістами заявив, що росіяни зосередять свої сили в напрямку Покровська та Костянтинівки. Він нагадав, що вже майже рік окупанти безуспішно намагаються захопити ці міста. Бєлєсков додав, що Костянтинівка поки що не перебуває на межі повної окупації, але оборона цього міста стане дуже важким завданням для українських військових, оскільки росіяни можуть атакувати його з трьох різних напрямків. "Я очікую, що вони зосередяться на Донецькій області, все інше буде відволіканням і розсіюванням українських ресурсів і уваги", - сказав він, додавши, що перекидання частини сил на Сумську або Харківську області не дасть росіянам того шматка території, на який вони розраховують.

У виданні нагадали, що кремлю знадобилися 80 000 солдатів, щоб після виснажливої облоги захопити Авдіївку в лютому 2024 року. За даними військової розвідки України, зараз же на кордоні Сумської та Харківської областей дислоковано 125 000 російських військових, чого недостатньо для того, щоб захопити два обласні центри.