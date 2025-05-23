WSJ: Адміністрація Трампа розглядає виведення військ США з Південної Кореї

Два чиновники повідомили, що пропозиція ще не потрапила на стіл Трампа.

Адміністрація Трампа розглядає можливість виведення тисяч солдатів США з Південної Кореї. Крок може викликати нову тривогу союзників, стурбованих зобов'язаннями Білого дому в Азії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами офіційних осіб, варіант, який розробляє Пентагон, полягає у виведенні приблизно 4500 солдатів та їхньому переміщенні в інші місця в Індо-Тихоокеанському регіоні, включно з Гуамом. Ідея готується до розгляду президентом США Дональдом Трампом у рамках неофіційного огляду політики щодо Північної Кореї.

Два чиновники повідомили, що пропозиція ще не потрапила на стіл Трампа. Причому це одна з кількох ідей, яку обговорюють високопосадовці, які проводять перевірку.

На запитання про обговорення виведення військ представник Пентагону відповів, що жодних політичних заяв робити не планується. Зі свого боку представник Ради нацбезпеки Піт Нгуєн не став розглядати питання виведення військ, але заявив, що Трамп прихильний до "повної денуклеаризації" Північної Кореї. У Міноборони Південної Кореї відмовилися давати клієнта.

Видання нагадало, що Трамп ще під час першої каденції розглядав можливість зміни присутності США в Південній Кореї, де перебуває близько 28 500 військовослужбовців.

У квітні вище військове командування, яке курує американські війська в Азії, заявило, що скорочення поставить під загрозу їхню здатність здобути перемогу над Північною Кореєю, а також в інших можливих конфліктах із Китаєм і Росією, які можуть виникнути в Північно-Східній Азії.

Генерал армії Ксав'є Брансон, який командує американськими військами в Кореї, у своїх свідченнях у Конгресі висловився проти скорочення чисельності військ, заявивши, що "скорочення чисельності військ стає проблематичним".

Цю оцінку повторив на тих самих слуханнях у Комітеті зі збройних сил Сенату 10 квітня адмірал Семюел Папаро, головний командувач у регіоні. Він сказав про виведення військ із Південної Кореї таке: "По суті, це знизить нашу здатність здобувати перемогу в конфлікті".

Американські чиновники заявляють, що рішення про чисельність військ не буде ухвалено доти, доки не стане зрозуміліше, в якому напрямку йде війна в Україні і чи буде адміністрація продовжувати надавати військову підтримку Києву.

Як пише WSJ, серйозний розгляд виведення військ, ймовірно, викличе тривогу в Індо-Тихоокеанському регіоні. Зокрема, Південна Корея, поряд з Японією і Філіппінами, розраховує на тісну співпрацю з американськими військами, щоб захистити себе і проєктувати силу у дедалі більш спірному регіоні.

Військову присутність США там уже давно розглядають як стримувальний фактор проти відновлення війни на Корейському півострові, а також проти Китаю, який заявляє претензії на частину Південно-Китайського моря і погрожує взяти під контроль Тайвань.

"Виведення військ з Корейського півострова, але збереження їх у регіоні, може зменшити занепокоєння Пентагону з приводу скорочення чисельності військ. Гуам стає важливим хабом Пентагону для сил, оскільки він розташований досить близько до потенційних гарячих точок, але до нього складніше дістатися китайським військам", - додало WSJ.