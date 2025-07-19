WSJ: Адміністрація Трампа вперше сприяє прискоренню військової допомоги Україні

Уряд Швейцарії заявив, що США "вирішили переглянути пріоритети в поставках наземних систем протиповітряної оборони Patriot", щоб посилити підтримку України.

Адміністрація президента США Дональда Трампа перемістила Німеччину перед Швейцарією в черзі на отримання наступних систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише газета Wall Street Journal, посилаючись на американських чиновників.

Зазначається, що це потенційно дасть змогу Берліну відправити дві наявні системи Patriot в Україну.

Уряд Швейцарії заявив, що США "вирішили переглянути пріоритети в поставках наземних систем протиповітряної оборони Patriot", щоб посилити підтримку України. Раніше Швейцарія купила п'ять систем Patriot, і очікувалося, що країна отримає їх у період із 2026 до 2028 року, але наразі строки поставок незрозумілі.

Видання пише, що це перший відомий випадок, коли адміністрація сприяє прискоренню постачань зброї в Україну, відтоді як Трамп цього місяця почав говорити, що згоден на нові поставки озброєнь Києву.

Reuters пише, що офіційного підтвердження цього рішення наразі немає.

Раніше Берлін заявляв, що відправить в Україну два наявних у нього комплекси Patriot, щойно отримає заміну їм зі США. Рішення адміністрації Трампа, якщо воно підтвердиться, дасть змогу зробити це швидше.